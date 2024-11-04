وتحقق روسيا مكاسب بصورة متواصلة في إقليم دونباس الشرقي، رغم محاولات الجيش الأوكراني تعطيل هذا الزخم باحتلال أجزاء من مقاطعة كورسك الروسية.

وذكرت رويترز، نقلاً عن بيانات مفتوحة المصدر، أن القوات الروسية تتقدم بأسرع وتيرة لها منذ عام على الأقل.

وقال القائد العام لأوكرانيا أوليكساندر سيرسكي، في بيان على تلغرام صباح السبت، إن الوضع على خط المواجهة "لا يزال صعبًا" وأن بعض المناطق "تتطلب تجديدًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية".

وقال إن قوات كييف "تمنع واحدة من أقوى الهجمات الروسية منذ بداية الغزو الكامل"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدتين في منطقة دونيتسك، هما كوراخيفكا وفيشنيف، التي تقع بالقرب من بوكروفسك، وهو مركز لوجستي رئيسي في الشرق وهدف رئيسي للهجوم الروسي.

وفي الوقت نفسه، تستمر الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، حيث تستعد أوكرانيا لما قد يكون شتاءً صعبًا مع تضرر البنية التحتية للطاقة بالفعل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت أكثر من 50 هجومًا بالمسيرات على أوكرانيا بين عشية وضحاها وحتى يوم الأحد.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت روسيا أكثر من 900 قنبلة على أوكرانيا، وأطلقت حوالي 30 صاروخًا ونحو 500 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا.