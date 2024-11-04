ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن مخطط الرد الإيراني على إسرائيل يتضمن رؤوسا حربية أقوى وأسلحة أخرى، وأنها قد تستهدف منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إيراني قوله إن الرد على إسرائيل سيأتي بعد يوم التصويت في الانتخابات الأميركية لكن قبل تنصيب الرئيس الجديد.

وقال المسؤولون الإيرانيون والعرب إن إيران أبلغت الدبلوماسيين العرب أن جيشها التقليدي سوف يشارك لأنها فقدت 4 جنود ومدني في الهجوم الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن إشراك إيران جيشها النظامي لا يعني نشر قواتها، ولكن الحرس الثوري شبه العسكري الذي يتعامل عادة مع المسائل الأمنية الإسرائيلية لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة.

وقال مسؤول مصري إن إيران حذرت بشكل خاص من رد "قوي ومعقد".

وقال مسؤول إيراني "لقد فقد جيشنا أشخاصًا، لذا فهم بحاجة إلى الرد"، مضيفا أن إيران يمكن أن تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية "ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد قال مسؤولون من مصر والبحرين وعمان إن الدبلوماسيين الإيرانيين قدموا هذه الخطوط العريضة للرد بعد تحذيرات من الولايات المتحدة، سواء العامة أو الخاصة، ضد الانخراط في رد بالمثل مع إسرائيل.

وكان أحد كبار الجنرالات الإيرانيين هدد، يوم الجمعة "برد لا يمكن تصوره"، فيما حذر المرشد علي خامنئي، يوم السبت من "رد كاسر للأسنان".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يوم الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تترك هجوم إسرائيل يمر دون رد.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى أن إيران لا تزال تناقش كيفية الرد، قال إن "نوع وكثافة ردنا" يمكن أن يتغير إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان.