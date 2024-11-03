وذكر ترامب في كلمة أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا:

استطلاعات الرأي فاسدة.

استطلاع الرأي في ولاية أيوا مزيف.

أنا لست متأخرا في استطلاع الرأي في أيوا.. لا أعتقد ذلك.

دولتنا فاسدة حاليا وسنصلح الأمور وهذا ليس سهلا.

يريدون وضعي في السجن لأنني أسعى لإصلاح الأوضاع.

لقد زوروا الانتخابات وحين اعترضنا أرادوا وضعي في السجن.

سنصلح الأمور وسنفوز في الانتخابات.

وكان الاستطلاع الذي أجرته "ديس موينس ريجستر- ميديا كوم أيوا" أظهر أن الديمقراطية كامالا هاريس تتفوق على على منافسها ترامب في استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل 808 من الناخبين المحتملين، والذين جرى استطلاع آرائهم في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر، أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 47 بالمئة مقابل 44 بالمئة في أيوا، والتي كانت تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.