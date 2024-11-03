وأوضحت الاستخبارات أن هؤلاء الجنود مسلحون ببنادق هجومية من طراز "إيه كيه-12" وقذائف هاون وأسلحة هجومية أخرى، في مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، في بيان، السبت، أن روسيا نقلت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي من المنطقة الساحلية الروسية إلى مناطق قريبة من أوكرانيا الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني: "تم نقل الجنود الكوريين الشماليين إلى الجبهة الأمامية بمساعدة ما لا يقل عن 28 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية".

وبينت الوكالة أن موسكو سلحت الجنود الكوريين الشماليين بأسلحة روسية، بما في ذلك مدافع هاون من عيار 60 مليمترا، وبنادق من طراز "إيه كيه-12"، ومدافع رشاشة، وبنادق قنص، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، ومعدات للرؤية الليلية.

وأشار البيان إلى أن الجنود الكوريين الشماليين يخضعون الآن لتدريبات في 5 مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي، من أجل دعم محتمل للحرب في أوكرانيا.