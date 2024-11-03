وأضاف أنه إذا حاول ذلك فإنه قد يتعرض لعملية اغتيال.

وكتب مدفيديف في منشور عبر "تليغرام" ان الانتخابات الرئاسية الاميركية لن تغيّر شيئاً بالنسبة لموسكو، لأن مواقف المرشحَين تعبّر تماماً عن الإجماع لدى حزبيهما الديمقراطي والجمهوري على ضرورة هزيمة روسيا.

ويعتبر اختلاف وجهات النظر بين ترامب وهاريس كبيرة للغاية، فرؤية هاريس نائب الرئيس الأميركي حاليا لأوكرانيا تتفق بشكل عام مع رؤية رئيسها جو بايدن.

وقد تعهدت باستمرار دعم أوكرانيا، والتقت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مرات واتهمت روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأثناء المناظرة مع منافسها الجمهوري ترامب قالت إنه إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة "سيدخل بوتين كييف (عاصمة أوكرانيا) فورا".

أما ترامب الذي ينتقد باستمرار تقديم الولايات المتحدة للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، فإن تصريحاته تشير إلى أنه سيوقف دعم الأوكرانيين.

وخلال تجمع انتخابي في سبتمبر الماضي وصف زيلينسكي بأنه "أعظم مندوب مبيعات على الأرض"، قائلا إنه في كل مرة يتحدث فيها زيلينسكي مع بايدن، يحصل على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

كما يدعي ترامب دون تقديم أدلة أنه لو كان رئيسا لما نشبت الحرب في أوكرانيا، لكن إذا أعيد انتخابه فإنه سينهيها "في يوم واحد"، ويحمل أوكرانيا مسؤولية نشوب هذا الصراع.