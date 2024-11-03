يظهر الفيديو امرأة غير قادرة على التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.

وفي كل مرة تنقر السيدة على الشاشة لاختيار ترامب يختار الجهاز منافسته كامالا هاريس من تلقاء نفسه.

وقال المدعي العام راسل كولمان إن إدارة التحقيقات الجنائية في الولاية حققت بعد تلقي الشكوى وأوصت بتبديل الآلة.

وأكد أن انتخابات كنتاكي آمنة وقال إن مكتبه سيستجيب بسرعة للتحقيق في أي حوادث تم الإبلاغ عنها في الولاية.

وأضاف براون أن الناخبة التي صورت الفيديو تمكنت من الإدلاء بصوتها بالاختيارات الصحيحة فيما بعد.