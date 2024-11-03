وتختلف القواعد المتعلقة بموعد إعادة فرز الأصوات والإجراءات التي تتضمنها من ولاية إلى أخرى، نظرا لأن الانتخابات تدار محليا.

وكانت هذه القواعد في دائرة الضوء في عام 2020، بعد أن فاز جو بايدن بفارق ضئيل للغاية من أصوات الولايات الحاسمة الرئيسية.

وطلب الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرز الأصوات في عدد قليل من هذه الولايات، وتمت الموافقة عليه، لكن لم تغير أي منها نتيجة الانتخابات هناك.

وعادة، لا تؤدي عمليات إعادة الفرز إلا إلى تغيير طفيف في الهامش النهائي للسباق، ولكن عندما تكون الأصوات متقاربة بما فيه الكفاية، يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي.

وفيما يلي قواعد إعادة فرز الأصوات في الولايات المتوقع أن تكون النتائج بها متقاربة بين المرشحين في السباق الرئاسي دونالد ترامب وكامالا هاريس وفق تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز":

أريزونا

لا يطلب المرشحون إعادة فرز الأصوات في ولاية أريزونا، لكن الولاية تتطلب إعادة فرز الأصوات تلقائيا إذا تم تحديد السباق بهامش ضمن (أو يساوي) أقل من 0.5 في المئة من الأصوات المدلى بها في السباق.

ووافقت مجموعة من المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إجراءات جديدة في عام 2024 من شأنها تقصير الوقت اللازم لإعادة فرز الأصوات المحتملة.

جورجيا

في جورجيا، يمكن للمرشح أن يطلب إعادة فرز الأصوات إذا كان هامش السباق في حدود 0.5 نقطة مئوية، طالما تم تقديم الطلب خلال يومي عمل من التصديق.

وخضعت الانتخابات الرئاسية في جورجيا لعام 2020 لتدقيق كبير في الأيام التي أعقبت يوم الانتخابات، بالنظر إلى الهامش الضيق وادعاءات ترامب بوجود تزوير واسع النطاق.

وقام مسؤولو الانتخابات بفرز ما يقرب من 5 ملايين بطاقة اقتراع يدويا مرة أخرى بعد الانتخابات، كجزء من عملية تدقيق للحد من المخاطر على مستوى الولاية سمح بها قانون الولاية الجديد.

وبعد ذلك، بعد أن صدقت الولاية على فوز بايدن، طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات آليا، كما كان من حقها بموجب قانون الولاية، ولكن لم تغير عملية إعادة الفرز هذه النتيجة أيضا.

ويسمح قانون الولاية أيضا لمسؤولي الانتخابات بطلب إعادة فرز الأصوات إذا كان هناك "خطأ أو تناقض مشتبه به في النتائج"، ويمكن لوزير الخارجية أن يطلب ذلك إذا اعتقد المرشح أن هناك "خطأ أو تناقضا مشتبها به" قد حدث.

ميشيغان

ينص قانون ميشيغان على إعادة فرز الأصوات تلقائيا إذا كان هامش الفوز في السباق هو 2000 صوت أو أقل.

ويُسمح للمرشح أيضا بطلب إعادة فرز الأصوات إذا كان لديه "اعتقاد أنه لولا الاحتيال أو الخطأ، لكان لدى المرشح فرصة معقولة للفوز"، وفقا لقانون الولاية.

نيفادا

لا يوجد شرط لإعادة الفرز التلقائي في الولاية، ولكن يمكن للمرشح أن يطلب ذلك، طالما أنه يغطي تكلفة إعادة الفرز، ويقدم الطلب في غضون ثلاثة أيام من التصديق.

نورث كارولينا

يمكن للمرشح أن يطلب إعادة فرز الأصوات في السباق إذا كان هامش الفوز في حدود 0.5 في المئة من الأصوات المدلى بها، أو 10000 صوت.

بنسلفانيا

تقوم الولاية تلقائيا بإعادة فرز الأصوات إذا كان الهامش بين المرشحين في حدود 0.5 في المئة، لكن يمكن لثلاثة ناخبين أيضا طلب إعادة فرز الأصوات في منطقة معينة إذا زعموا أن هناك احتيالا أو خطأ في تلك الدائرة.

ويسكونسن

تسمح الولاية للمرشحين بطلب إعادة فرز الأصوات، كما فعل ترامب في عام 2020، لكن المرشح الذي يطلب إعادة الفرز عليه أن يغطي النفقات إذا كان هامش الفوز أكبر من 0.25 نقطة مئوية، كما فعل الرئيس السابق عندما دفع 3 ملايين دولار.