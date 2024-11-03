جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه المرشحان الرئاسيان حملتهما الانتخابية في جنوب البلاد قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وفي تجمع حاشد في جاستونيا بولاية نورث كارولينا، قال ترامب إنه سيرحّل ملايين المهاجرين حال انتخابه، محذرا من أن "كل مدينة في أميركا ستتحول إلى مخيم لاجئين خطير وقذر" إذا فازت هاريس بالرئاسة.

وانتقد ترامب استجابة الحكومة الاتحادية للإعصار هيلين وادعى مجددا أن المساعدات جرى تحويلها بعيدا عن الولاية لمساعدة المهاجرين على دخول البلاد.

من جانبها، قالت هاريس خلال حملتها الانتخابية في أتلانتا إن ترامب سوف يسيء استخدام سلطته إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وأضافت "هذا الشخص أصبح غير متزن بصورة متزايدة، إنه مهووس بالانتقام ويتملكه التذمر. رجل يسعى للحصول على سلطة لا حدود لها".

ومن المقرر أن تستأنف هاريس حملتها الانتخابية في وقت لاحق رفقة نجم الروك جون بون جوفي في شارلوت، أكبر مدينة في ولاية نورث كارولاينا.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تزور فيه هاريس وترامب الولاية ذاتها، ما يبرز الأهمية الكبيرة للولايات السبع المتأرجحة المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

وذكر موقع (إلكشن لاب) الإلكتروني التابع لجامعة فلوريدا أن ما يزيد على 72 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو دون معدل قياسي للتصويت المبكر لعام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع مستوى إقبال الناخبين.