وقال المشرعون إنهم يتساءلون عما إذا كان قرار صياغة "نسخة زائفة والتلاعب أو تغيير النص الدقيق"، الذي تم إنتاجه لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية يمثل انتهاكا للقانون الاتحادي.

وطالب النائب جيمس كومر، الرئيس الجمهوري للجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، ورئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك، البيت الأبيض بتقديم السجلات.

كما طالبا البيت الأبيض أيضا بأن يسمح للمشرف على مكتب المخطوطات بالبيت الأبيض بتقديم إحاطة.

وكتب كومر وستيفانيك: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يعيد ببساطة كتابة خطاب الرئيس بايدن، نحن قلقون بشأن التقارير الأخيرة عن القرار السياسي الواضح للبيت الأبيض بحماية إدارة بايدن وهاريس، بدلا من اتباع البروتوكولات الطويلة الأمد والصحيحة".

وأثار بايدن ضجة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتصريحاته لنشطاء لاتينيين، ردا على تعليقات عنصرية أدلى بها الكوميديان توني هينتشكليف خلال تجمع انتخابي لترامب، والتي وصف خلالها جزيرة بورتوريكو الأميركية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

ووفقا للنص الذي أعده كتبة الإختزال الرسميون في البيت الأبيض، قال بايدن لمجموعة اللاتينيين خلال مكالمة فيديو مساء الثلاثاء: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي مؤيديه -إذ إن شيطنة ترامب لللاتينيين أمر غير مقبول وغير أميركي".

لكن النص الذي أصدره مكتب الصحافة بالبيت الأبيض أظهر الاقتباس مع وجود فاصلة، مما جعل القراءة "مؤيده" بدلا من "مؤيديه"، وهو ما قال مساعدو بايدن إنه يشير إلى انتقاده لهينتشكليف وليس لملايين الأميركيين الذين يدعمون ترامب.