ووصفت هاريس منافسها في الانتخابات الرئاسية بأنه "غير متزن".

وأضافت: "سنقوم بخفض الضرائب على الأميركيين ولن نسمح بالتلاعب في الأسعار".

وتابعت: "أتعهد لكم بالبحث عن أرضية مشتركة وحلول منطقية للتحديات التي تواجهونها".

وشددت على أنها تتعهد "بالاستماع إلى أولئك الذين سيتأثرون بالقرارات التي أتخذها. سأستمع إلى الخبراء. سأستمع إلى الأشخاص الذين يختلفون معي. لأنني على خلاف دونالد ترامب، لا أعتقد أن الأشخاص الذين يختلفون معي أعداء"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكانت حملة هاريس قد حذرت المسؤولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال من أن ترامب يمثل تهديدا للاقتصاد.

ووفق حملة هاريس فإن ترامب لديه نمط من عدم الاكتراث بالديمقراطية وحكم القانون، وهو ما من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الأميركي، حسبما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وفي كلمة لترامب في تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، يوم الجمعة، قال الرئيس السابق، إن الولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى، مضيفا "سننهي الكارثة الاقتصادية لهاريس ونطلق المعجزة الاقتصادية لترامب".