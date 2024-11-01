وتلقى رجال الشرطة بلاغا حول إطلاق أعيرة نارية في منطقة الحانات والمطاعم بوسط المدينة بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي، بينما لاذ المحتفلون المتنكرون بالفرار سيرا على الأقدام.

وقال قائد شرطة المدينة إريك سميث، خلال إفادة صحفية صباح الجمعة، إن إطلاق نار ثانيا حدث بعد دقائق على مسافة قصيرة من رجال الشرطة الذين سارعوا بالقبض على شخص.

وأوضح سميث أن المصابين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأفاد أنه تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 17 عاما.

وعرض سميث لقطات فيديو مصورة من كاميرات مراقبة في الشارع وكاميرا مثبتة على جسم رجل شرطة، تظهر إطلاق النار مرتين، واعتقال المشتبه به في موقع إطلاق النار الثاني.

وأضاف سميث أنه بعد إطلاق النار الأول، استخدمت الشرطة مقطع فيديو أمني للوصول إلى أوصاف المشتبه به، لكن إطلاق النار الثاني وقع بالقرب من الشرطة وشاهد رجال الشرطة الهجوم.

وتابع سميث: "بغض النظر عن حالة المشتبه به الذهنية، فإنه كان سيطلق النار مهما كلف الأمر"، مشيرا إلى أن دوافع المشتبه به هي جزء من التحقيق الجاري.

وأضاف أنه تم العثور على مسدس في المكان الذي جرى فيه اعتقال المشتبه به ولا يوجد أي مشتبه بهم آخرين.