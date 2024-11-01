وأوضحت الوزيرة: "نكرر التأكيد أننا نقف على الدوام بجانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى ونظيرته الكورية الشمالية محادثات في موسكو، الجمعة، وأشاد بـ"العلاقات الوطيدة" بين جيشين البلدين.

ولم تنف موسكو أو بيونغيانغ الاتهامات الغربية بأن آلاف الجنود الكوريين الشماليين أرسلوا إلى روسيا، للمشاركة في حرب أوكرانيا.

وصرح لافروف بعد المحادثات: "أقيمت علاقات وطيدة بين الجيشين وأجهزة الاستخبارات في البلدين"، مضيفا: "سيمكن ذلك من إيجاد حلول لتحقيق الأهداف الأمنية المهمة لمواطنينا ومواطنيكم".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق: "بدأ الاجتماع في محطة ياروسلافسكي للقطارات" في موسكو، مضيفة أن المحادثات ستتواصل في مقر الخارجية الروسية.

ونشرت صور للافروف إلى جانب سون هوي التي كانت تحمل باقة من الزهور في المحطة.

وأفادت زاخاروفا بأن الوزيرين دشنا نصبا تذكاريا يخلد زيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم إيل سونغ إلى الاتحاد السوفييتي عام 1949.

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