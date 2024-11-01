وقال مسؤولون من كييف إن موسكو نفذت ضربات جوية منتظمة على المدن والبلدات الأوكرانية، وأن العاصمة تعرضت للهجوم 20 مرة في شهر أكتوبر وحده.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إنها اعترضت 1185 من أصل 2023 طائرة مسيرة أطلقت الشهر الماضي مع عدم الاستدلال على موقع 738 طائرة أخرى.

وأضاف البيان "إجمالا منذ بداية عام 2024، أطلق العدو 6987 طائرة هجومية مسيرة على أراضي أوكرانيا. واستهدف أغلب طائرات العدو المسيرة البنية التحتية المدنية والحيوية".

وقالت أوكرانيا اليوم الجمعة إنها دمرت 31 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا في أحدث غارة روسية ليلا، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية في منطقتين على الأقل ومحطة إطفاء في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتقول إن منشآت الطاقة هي أهداف مشروعة حين تكون جزءا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وتستعد أوكرانيا لموسم آخر من انقطاعات الكهرباء وسط تهديد بشن هجمات روسية جديدة على نظام الطاقة في البلاد الذي أصبح ضعيفا بالفعل بسبب سلسلة ضربات استهدفته في وقت سابق من هذا العام.