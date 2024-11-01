وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة روسية خلال الليل، وتم إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و20 فوق مقاطعة بريانسك، و12 فوق شبه جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود".

واليوم الجمعة، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، عن تدمير الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية في مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات.

وكتب غوسيف في قناته على تلغرام: "دمرت منظومات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".

وفي مقاطعة بريانسك الروسية، أعلن حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيًا في المقاطعة.

وكتب بوغوماز عبر قناته على تطبيق تلغرام: "في بريانسك، هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية مبنى سكنيًا.. ونتيجة للهجوم أصيب أحد السكان، وتضررت نوافذ وشرفات وواجهات المنازل في أحد الطوابق".

وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان. كما أعلن بوغوماز عن تدمير 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق المقاطعة.