وقال وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إن أربعة مواطنين تايلانديين قتلوا وأصيب آخر جراء قصف صاروخي بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هجوما شنته جماعة حزب الله على بلدة المطلة في شمال إسرائيل أودى بحياة 5 أشخاص، من بينهم مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب،

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن 5 قتلى سقطوا ووقعت إصابات خطيرة جراء الصاروخ الذي سقط في المطلة بشمال البلاد.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق: "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المطلة، تم التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه في "أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي، تم رصد حوالي 30 صاروخًا عبرت إلى داخل البلاد من لبنان".

وأعلن مجلس بلدية المطلة بوقوع الهجوم، ولم يتم التعرف على جنسيات العمال على الفور.

يذكر أنه تم إجلاء سكان البلدة في أكتوبر 2023، ولم يبق فيها إلا مسؤولو الأمن وعمال قطاع الزراعة.