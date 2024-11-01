ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن بلينكن قوله في واشنطن الخميس:" نقدر الآن أن هناك ما مجموعه قوامها حوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا، وتشير أحدث المعلومات إلى أن ما يصل إلى 8 آلاف من تلك القوات الكورية الشمالية قد تم نشرهم في منطقة كورسك".

وأضاف بلينكن:"لم نشاهد بعد هذه القوات تنتشر في القتال ضد القوات الأوكرانية، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك في غضون الأيام المقبلة".

وأوضح بلينكن أن انتشارها القتالي سيجعل من تلك القوات أهدافا "مشروعة" في الحرب.

يشار إلى أن هذه هي أول مرة منذ 100 عام تدعو فيها روسيا قوات أجنبية إلى بلادها.