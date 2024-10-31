لكن وزارة الخارجية الألمانية ستسمح بإبقاء السفارة الإيرانية مفتوحة.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في نيويورك: "علاقاتنا الدبلوماسية (مع إيران) متدنية للغاية بالفعل".

وسحبت ألمانيا سفيرها لدى إيران على خلفية إعدام جمشيد شارمهد، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني للتعبير عن احتجاج برلين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الإثنين، إن شارمهد أعدم بعد إدانته بشن هجمات إرهابية.

ونددت بيربوك بما قالت إنها حيل سياسية إيرانية باستخدام الرهائن، واتهمت طهران بمحاولة استغلال دعم ألمانيا لإسرائيل في صراع الشرق الأوسط الأوسع نطاقا كمبرر لإعدام شارمهد.

وقالت الوزير الألمانية: "يوجد مزيد من الألمان المحتجزين ظلما. لدينا التزام شديد أيضا تجاههم ونواصل العمل بلا كلل من أجل الإفراج عنهم".

كما دعت الوزيرة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الخاصة به.