وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش "بفضل عمليات نشطة وحاسمة، حرّر قرية ياسنايا بوليانا" مستخدمة الاسم الروسي لبلدة يانسنا بوبيسانا الصغيرة الواقعة شمال غرب بلدة أوغلدار التي استولت عليها موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الوزارة إن وحدات من مجموعة "الشرق" من القوات الروسية تمكنت "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة بتحرير بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أن قواتها استهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق عدة في دونيتسك.

وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 100 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين و6 سيارات.

وأضافت الوزارة في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تقدمت في أعماق دفاعات الجيش الأوكراني، واستهدفت ألوية المشاة التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 810 عسكريين، ودبابة وناقلة جند مدرعة وعددا من المدافع.

كما قتلت القوات الروسية 565 عسكريا أوكرانيا في وسط دونيتسك وأكثر من 610 عسكريين في مناطق بمقاطعة خاركيف.