وقال آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي: "بدأنا العمل في بناء أكبر مطار في أفريقيا، الذي من المقرر أن يستقبل ما بين 100 إلى 130 مليون مسافر سنويا"، وفقا لمراسلنا في أديس أبابا.

وتابع رئيس الوزراء الاثيوبي: "سنوسع أسطولنا الجوي بـ124 طائرة جديدة كأكبر مشغل ومركز رئيسي للطيران في أفريقيا".

وكان رئيس شركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مسفين تاسيو، قال في أغسطس الماضي إن إثيوبيا وقعت اتفاقا لتصميم مطار جديد بأربعة مدارج سيكون الأكبر في أفريقيا عند اكتمال بنائه عام 2029.

وأوضح تاسيو في مؤتمر صحفي أن المطار الواقع قرب بلدة بيشوفتو على بعد حوالي 45 كيلومترا من أديس أبابا، سيكون قادرا على التعامل مع 100 مليون مسافر سنويا ويوفر موقفا لـ270 طائرة.