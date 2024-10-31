وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "بصفتها دولة مجاورة لشبه الجزيرة الكورية، تشعر الصين بالقلق جراء المستجدات" في هذه المنطقة داعيا إلى "تسوية سياسية" للوضع.

وكانت كوريا الشمالية اختبرت اليوم الخميس صاروخا باليستيا عابرا للقارات سجل رقما قياسيا يتجاوز أي اختبار سابق.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون القول، في موقع الاختبار، إن التحركات الخطيرة التي يقوم بها أعداء بلاده تؤكد على ضرورة تعزيز قوتها النووية.

كما نقلت عنه القول إن كوريا الشمالية لن تغير أبدا موقفها بشأن تعزيز ترسانتها النووية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح الخميس إنه "رصد صاروخا باليستيا بعيد المدى" أُطلق من منطقة قريبة من بيونغيانغ، مضيفا أن الصاروخ قطع مسافة 1000 كيلومتر تقريبا بعد إطلاقه على مسار مرتفع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية ربما أجرت تجربة لصاروخ باليستي جديد طويل المدى يعمل بالوقود الصلب، موضحة أن الصواريخ التي تحتوي على الوقود الصلب المدمج هي أسهل في الحركة والإخفاء ويمكن إطلاقها بشكل أسرع من الأسلحة التي تعمل بالوقود السائل، بحسب الأسوشيتد برس.