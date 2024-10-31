وقال مانويل أدورني، المتحدث باسم مايلي، على حسابه على موقع إكس، إنه تم استبدال ديانا موندينو بسفير الأرجنتين لدى الولايات المتحدة، جيراردو ويرثين.

ولم يوضح أدورني أسباب استبدالها، لكن الإعلان جاء بعد ساعات من تصويت الأرجنتين لصالح إنهاء الحظر المفروض على كوبا.

وصوتت 187 دولة، من بينها الأرجنتين، الأربعاء، لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الحظر الأميركي على كوبا، ولم تصوت ضده سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ توليه السلطة في ديسمبر 2023، غير الليبرالي مايلي السياسة الخارجية لبلاده لتصبح أكثر توافقا مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب عن دعمه الكامل لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية بشأن قصفها واجتياحها لقطاع غزة.