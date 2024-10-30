وقالت هاريس إنها لا توافق على "أي انتقاد للأشخاص بناء على هوية من يصوتون له"، وذلك في رد على إشارة الرئيس جو بايدن إلى أنصار منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنهم "قمامة".

وصرحت المرشحة الديمقراطية: "سوف أمثل جميع الأميركيين، بما في ذلك أولئك الذين لا يصوتون لصالحي".

وأدلت هاريس، بهذا التعليق للصحفيين بينما كانت تستعد لحملتها الانتخابية في 3 ولايات.

ويأتي تصريح نائبة الرئيس في محاولة لتخفيف حدة الجدل بشأن خطاب بايدن قبل أقل من أسبوع، على ختام الحملات الانتخابية.

وكان بايدن يتطرق في مكالمة عبر الفيديو مع منظمة "فوتو لاتينو" التي تعنى بتسجيل الناخبين اللاتينيين، إلى جدل أثاره أحد المتحدثين خلال تجمع انتخابي لترامب في نيويورك، الأحد، عندما وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

وقال بايدن: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره. إن شيطنته اللاتينيين أمر غير معقول وغير أميركي".

لكن البيت الأبيض أوضح في بيان أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس: "أشار الرئيس إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في (ماديسون سكوير غاردن) باعتباره (قمامة)".

وتخوض هاريس انتخابات متقاربة بشكل غير مسبوق ضد ترامب، للوصول إلى البيت الأبيض.