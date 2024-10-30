وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام للتراسل، أن الدفاعات الجوية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة كورسك، و4 فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود.

هجوم روسي بالمسيرات على كييف

من ناحية ثانية، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا واشتعلت النيران في عدة شقق بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة كييف.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، على تطبيق تلغرام، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة مدمرة أشعل حريقا في مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي في غرب كييف.

ونشرت الإدارة العسكرية في كييف صورة لألسنة لهب تندلع من شقة في مبنى سكني.

وقالت أيضا إن حريقا آخر اندلع في مبنى إداري متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي.

وقال شهود من رويترز إنهم سمعوا سلسلة من الانفجارات يبدو أنها صادرة عن وحدات دفاع جوي أثناء تصديها للهجوم.