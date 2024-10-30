فقد صرح غالانت بأنه لم يتبق لحزب الله سوى 20% من صواريخه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه لم يتبق لحزب الله سوى 20 في المئة من مخزونات الصواريخ، وفق ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف غالانت أن إيران باتت تدرك أن حزب الله لم يعد قادرا على الرد على الهجمات التي يتلقاها.

وأشار إلى أن حزب الله، في الوقت ذاته، لا يمكنه الاعتماد على إيران بعد الضربات الأخيرة التي تلقتها.

من ناحيته، قال المبعوث الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط آموس هوكستين، إن إيران لم تعد تمتلك دفاعات صاروخية وباتت "عارية" بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة لإيران، حسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين أن الضربات الاسرائيلية على مواقع الرادارات الإيرانية أضعفت قدرة إيران على شن هجمات بالصواريخ الباليستية.

يأتي ذلك رغم أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قالت ردا على سؤال سكاي نيوز عربية، إن هناك احتمالا بأن تردّ إيران عسكريا على الضربات الاسرائيلية الأخيرة، لكنها أشارت إلى أن ذلك ليس "آنياً"، مضيفة "لكن لا نستبعده".

وأضاف البنتاغون، ردا على سؤال سكاي نيوز عربية، "نراقب عن كثب التحركات الإيرانية وملتزمون التنسيق مع إسرائيل والدفاع عنها".

وتابع "نُبقي أعيننا مفتوحة على ما ستلجأ إليه طهران بعد الضربات الجوية" التي نفذتها طائرات إسرائيلية.

لكن البنتاغون أشار أيضا إلى أن "باب الدبلوماسية لحل النزاع بين إسرائيل وحزب الله ما زال ممكناً اليوم.. وأنه توجد الآن نافذة حل دبلوماسي في لبنان أكثر من أي وقت مضى".