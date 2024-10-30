وجمع ترامب مؤيدين وصحفيين إلى منتجع مارالاغو الخاص به بعد يومين من تجمع حاشد في ماديسون سكوير غاردن تميز بعدد من التصريحات القاسية من قبل العديد من المتحدثين، بما في ذلك مجموعة من الممثل الكوميدي توني هينشكليف قال فيها مازحا إن بورتوريكو " جزيرة القمامة العائمة".

وانتقد عدد من كبار حلفاء ترامب الجمهوريين هذه التصريحات، واتخذت حملته خطوة نادرة بالنأي بنفسها علنا عن تصريحات هينشكليف، ولكن ليس التعليقات الأخرى.

وأثارت تعليقات الممثل الكوميدي خلال تجمع ترامب، قلق الجمهوريين، من خسارة الأصوات اللاتينية قبل أسبوع من الانتخابات.