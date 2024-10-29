واتهمت سيول وواشنطن كوريا الشمالية المسلحة نوويا بإرسال آلاف الجنود إلى روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الجمعة، إن موسكو ستبدأ الاستعانة بجنود كوريين شماليين للقتال ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية، داعيا إلى فرض ضغوط على الكرملين وبيونغ يانغ.

وأثارت هذه الخطوة غضب وتنديد الغرب، فيما تساءل البعض: هل سيُحدِث الدعم الكوري الشمالي فرقا في حرب أوكرانيا؟

من موسكو، قال الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":