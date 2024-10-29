وأضافت غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لن نتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد. نعتقد أنما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

وفيما يلي أبرز ما قالته غرينفيلد في كلمتها:

- آن الأوان لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل لحلول دبلوماسية.

- نأمل التوصل لاتفاق يسمح للمدنيين في لبنان وإسرائيل بالعودة لمنازلهم.

- سنساعد دائما في ضمان أمن إسرائيل من إيران ووكلائها.

- واشنطن لم تشارك بالعملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.

- واشنطن فرضت عقوبات على إيران بسبب هجومها الأخير على إسرائيل.

وشنت إسرائيل فجر السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول أكتوبر.

وكانت إيران قد أكدت استهداف إسرائيل مواقع عسكرية حول العاصمة وفي محافظات أخرى مشيرة إلى أن الغارات تسببت بـ"أضرار محدودة" لكنها أدت إلى مقتل 4 جنود.