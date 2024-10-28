ووفق الصحيفة فإنه بين التسجيلات الصوتية التي رصدها المتسللون، واحدة خاصة بمستشار لم تكشف هويته لحملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتسللين تمكنوا من جمع تسجيلات لعدد من المكالمات كجزء من عملية تجسس واسعة النطاق بدأت قبل أشهر.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على القضية قوله إن الحكومة لا تزال تسعى إلى تحديد حجم التسجيلات التي يمتلكها المتسللون.

وبيّنت الصحيفة بناء على مصادرها الذين تحدثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن المتسللين تمكنوا أيضا من الوصول إلى الاتصالات غير المشفرة، بما في ذلك الرسائل النصية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية، يوم الجمعة، إنهما يحققان في دخول غير مصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل أشخاص مرتبطين بالصين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة أن متسللين صينيين استهدفوا أيضا هواتف يستخدمها أشخاص مرتبطون بحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.