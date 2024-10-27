وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش "حررت إسماعيليفكا"، الواقعة في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تم تحرير بلدة إسماعيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من صد 11 هجمة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 600 جندي، و4 مركبات مدرعة، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

وفي مناطق أخرى من جبهات القتال في شرق أوكرانيا، خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 1360 جنديا، بحسب ما ورد في البيان، الذي نشره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفيما يتواصل سقوط القرى والبلدات بأيدي القوات الروسية، خصوصا في مقاطعة دونيتسك، تقترب القوات الروسية أكثر فأكثر من السيطرة على البلدات والمدن الكبيرة في المقاطعة، خصوصا مدينة بوكروفسك، الاستراتيجية.

وكانت القوات الروسية أعلنت أمس السبت سيطرتها على بلدة أولكسندروبيل، فيما تشير تقارير إلى قرب سيطرتها على بلدتين أخريين هما سيليدوف، حيث سيطرت وفق تقارير على نحو 80 في المئة منها، وهيرنيك.