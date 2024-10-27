وأضاف بوتين، لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين في تصريحات في مقطع فيديو نشر على حساب زاروبين على تطبيق تلغرام للتراسل، أن وزارة الدفاع الروسية "تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة من الردود".

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف منذ أشهر السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ غربية بينها صواريخ "أتاكمز" الأميركية بعيدة المدى وصواريخ "ستورم شادوز" البريطانية على أهداف داخل روسيا للحد من قدرة موسكو على شن هجمات.

وسُئل بوتين عما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد أنصتت إلى تصريحات بوتين السابقة بأن مثل هذه الخطوة قد تجر الدول التي تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى مباشرة إلى الحرب.

فرد الرئيس الروسي قائلا "لم يبلغوني بأي شيء حول هذا الأمر، لكننني آمل في أنهم قد أنصتوا. لأنه بالطبع سيتعين علينا أيضا اتخاذ بعض القرارات لأنفسنا".

وأضاف أن من المبكر إلى حد ما التحدث عن كيفية وتوقيت ومكان الرد الروسي لكن موسكو ستضطر للرد في حال سمح الغرب لكييف بتنفيذ ضربات بأسلحة بعيدة المدى.

وذكر أن أفرادا من الدول الأعضاء في حلف الناتو فقط هم القادرون على تشغيل العتاد المحدد الذي تريده أوكرانيا لأن كييف ليس لديها المتخصصون المطلوبون.

وأضاف "الجيش الأوكراني غير قادر على القيام بذلك بشكل مستقل، ولا يستطيع".