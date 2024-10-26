واعتذر ترامب للبقية الذين ظلوا في انتظاره في مدرج أحد مطارات الولاية، وألقى باللائمة في تأخيره على المقابلة التي أجراها مع جو روجان وهو أشهر مذيعي البودكاست في الولايات المتحدة وهو صوت مؤثر بين الناخبين الشباب الذكور الذي يخطب ترامب ودهم.

وأذيعت المقابلة التي جرى تسجيلها في أوستن بولاية تكساس، مساء الجمعة، واستمرت لثلاث ساعات، وتحدث فيها ترامب عن الكثير من قصصه المألوفة من تجمعاته الانتخابية وغيرها من المقابلات الحوارية، إلى جانب الرد على أسئلة روجان.

وكانت مقابلة ترامب مع روجان فرصة أخرى للمرشح الجمهوري لإلقاء الضوء على السلوك الذكوري النمطي الذي ساد الكثير من حملته الانتخابية لعام 2024. وجعل ترامب الذكورية موضوعا رئيسيا بحملته الانتخابية، حيث ظهر على برامج بودكاست مستهدفا الناخبين الشباب الذكور.

وانتقد الدعم الاتحادي الذي يستهدف تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأميركية على نحو هائل، وهو أحد أكبر إنجازات الرئيس جو بايدن. وأرجعت شركات تصنيع الرقائق الفضل إلى التشريع الذي دعم بمليارات الدولارات المصانع الجديدة.

كما انتقد تايوان –الجزيرة ذاتية الحكم- التي لطالما كانت مصطفة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب لروجان "أتعلم، لقد سرقت تايوان أعمال الرقائق الخاصة بنا. حسنا إنها تريد منا أن نحميها. إنها لا تدفع لنا أموالا نظير الحماية، أتعلم ذلك".

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تعتبر حكومته تايوان إقليما منشقا، بأنه "رجل ذكي سواء أكان يروق لك أم لا".