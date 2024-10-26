ووصفت الوزارة في بيان الهجوم الإسرائيلي بأنه انتهاك للقانون الدولي، وقالت إن طهران "تدرك مسؤولياتها تجاه السلام والأمن بالمنطقة".

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، قالت في وقت سابق إن طهران "مستعدة للرد" على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".

وأضافت المصادر: "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".