وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضافت الدفاع: "تم تدمير واعتراض 17 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة"، مشيرة إلى أنه "تم إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول".

الوضع في كورسك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "قبل أسبوع، نفذ اللواء 155 من مشاة بحرية أسطول المحيط الهادئ اختراقاً لدفاعات العدو على بعد حوالي 10 كيلومترات من حدودنا. ثم بدأوا بالتحرك على طول الحدود بجرأة وبطولة، وفعالية عالية. واجتازوا أيضاً عشر كيلومترات تقريبًا ومن ثم تم دعمهم من قبل وحدات عسكرية روسية إضافية لتعزيز هذا التقدم".

وتابع بوتين: "هنالك من يستسلم ضمن القوات الأوكرانية في كورسك والجيش الروسي يقبل الأسرى ويضمن لهم حياتهم وسلامتهم".

وأردف بوتين عن الجيش الروسي الذي حاصر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك: "قواتنا تصرفت بجرأة وبطولة".