وقال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن الرحلات الجوية "ستعود إلى طبيعتها السبت عند الساعة التاسعة صباحا" بالتوقيت المحلي، أي 05:30 بتوقيت غرينتش.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أن "الرحلات ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت".

وأفادت بأن "جعفر يازرلو" قال في تصريح له: "يجب على الركاب أن يكونوا على تواصل مع شركات الطيران وأن ينتبهوا بشكل خاص للرسائل التي ترسلها الشركات".

وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن، في وقت سابق، إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.