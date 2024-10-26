وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد "غير واقعي"، مضيفة أن ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن هذه الأنباء تمثل "حرباً نفسية".

وأضافت "تسنيم"، نقلا عن المصدر أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارا محدودة.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأنه الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.