وقال مصدر لسكاي نيوز عربية إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أميركية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".

وكانت إيران قللت اليوم السبت من أثر الهجمات الإسرائيلية عليها مشيرة إلى وقوه "أضرار محدودة" في بعض المواقع، حيث أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن عشرات المقاتلات شاركت في هجمات على أهداف في طهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مقطع فيديو: "لقد نفذنا ضربات مستهدفة ودقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة ضد دولة إسرائيل".

وتابع هاغاري: "إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد".