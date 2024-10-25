وقال مذيع الراديو المحافظ هيو هيويت بشأن الرئيس الصيني: "إذا فازت كامالا بطريقة ما، سيتعين عليها التعامل مع شي جين بينغ، كيف سيتعامل معها؟".

ليرد ترامب على السؤال قائلا: "كطفلة".

يشار إلى أن ترامب بنى مسيرته السياسية على استخدام الألقاب، واختراع الألفاظ اللاذعة لخصومه منذ حملته الأولى للرئاسة في 2016، عندما هاجم خصومه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية مثل "جيب بوش ذو الطاقة المنخفضة" و"ماركو روبيو الصغير".

كما أن للرئيس السابق تاريخ طويل في التقليل من شأن النساء.

وتأتي أحدث خطط الهجوم، التي تجمع بين التمييز الجنسي والإهانات الشخصية العميقة بالإشارة إلى هاريس كطفلة، مع اقتراب يوم الانتخابات في 5 نوفمبر المقبل.

ولم ترد حملة ترامب فورا على طلب التعليق حول التصريحات.