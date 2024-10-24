وقال شولتس لقناة "زد دي إف" التلفزيونية: "من المهم أن ندرك أن دولة في حالة حرب لا يمكنها على الإطلاق أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف ذلك، ولا خلاف حول هذا الموضوع".

ولفت المستشار الألماني إلى أنه بالنسبة للحلف، فإن "الدعوة عادة ما ترتبط بسرعة قبول العضوية".

وأضاف أنه في قمتي حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس العام الماضي ثم في واشنطن هذا الصيف، قمنا ب"توصيف منظور" يتعلق بعضوية أوكرانيا على الأمد البعيد.

وتدارك: "لكنني أعتقد أنه بعيدا من ذلك، ليست هناك حاجة حاليا إلى أي قرار جديد".

ويضغط الرئيس الأوكراني على حلفائه الغربيين للحصول على مزيد من الدعم لمساعدة بلاده على هزيمة روسيا في الحرب التي باتت الآن في عامها الثالث.

وكشف زيلينسكي هذا الشهر عن "خطة النصر"، ومن بين مقترحاتها الرئيسية دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري بقيادة الولايات المتحدة.

كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة البعيدة المدى التي زودها الحلفاء لأوكرانيا، لكن أيا من المطالب لم يلق حتى الآن دعما جماعيا من الحلفاء.

وأكد شولتس في المقابلة موقفه من أن النزاع ينبغي ألا يتطور إلى حرب مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

كما كرر معارضته تسليم أوكرانيا صواريخ توروس البعيدة المدى والتي يمكن أن تصل إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية.