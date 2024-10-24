وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية جورجيا إنّ "بيبي (لقب نتنياهو) اتّصل بي بالأمس، وكان قد اتّصل بي في اليوم السابق".

وأضاف: "لدينا علاقة جيّدة للغاية".

وتعهّد الرئيس السابق العمل من كثب مع القيادة الإسرائيلية إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر.

وقال: "سنعمل معهم بشكل وثيق للغاية".

وكان ترامب أعلن عن محادثة هاتفية جرت بينه وبين نتنياهو، السبت، مؤكّدا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد "معرفة وجهة نظري بشأن القضايا" الراهنة.

بالمقابل، تعود آخر مكالمة هاتفية علنية بين جو بايدن ونتنياهو إلى 17 أكتوبر، وقد "هنّأ" خلالها الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بمقتل زعيم حماس يحيى السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي.

وخلال زيارته للكونغرس الأميركي في نهاية يوليو، وجّه نتنياهو تحية حارة جدا إلى ترامب، وشكره على "كلّ ما فعله من أجل إسرائيل".