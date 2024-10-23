وأضافت الوكالة أن قادة الدول الأعضاء في بريكس عبروا في إعلان القمة عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا ودعت الدول الأعضاء إسرائيل إلى الكف عن استهداف العاملين في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب تعرض القوة الأممية الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لاعتداءات خلال المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

وأصدرت دول المجموعة بيانا مشتركا على هامش اجتماع قمة في مدينة قازان الروسية جاء فيه: "ندين بشدة الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لسلامتهم، وندعو إسرائيل الى الكفّ فورا عن خطوات كهذه"، مؤكدة في الوقت عينه ضرورة "الحفاظ" على "سلامة الأراضي" اللبنانية.

وأضاف البيان: " إن بلدان المجموعة عبرت عن قلقها البالغ إزاء التأثير السلبي "للعقوبات غير القانونية" على الاقتصاد العالمي وكذلك الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وانطلقت أعمال قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، الثلاثاء، وتتواصل أعمالها حتى، الخميس.

وتجمع القمة 24 رئيس دولة وحكومة، ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه القمة جزء من مبادرة لإنشاء نظام عالمي جديد ينهي هيمنة الولايات المتحدة.

ومن بين الضيوف البارزين الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما سيشارك ممثلون من 32 دولة.

وانضم إلى الدول الأعضاء الأصلية في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كل من الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، وغيرها. ولم يتضح بعد وضع السعودية.

وأعلنت روسيا، التي ترأس المجموعة حاليا، أنه سيجري قبول السعودية كدولة عضو مع بداية العام المقبل، لكن لم يصدر تأكيد من الرياض، وستكون السعودية ممثلة في القمة بوزير خارجيتها.