وقال النائب بارك سون-وون من لجنة الاستخبارات البرلمانية بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني: "يعتقد أن 1500 جندي إضافي أرسلوا إلى روسيا"، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة آلاف.

وتنفي كوريا الشمالية إرسال قوات إلى روسيا لمؤازرتها في الحرب في أوكرانيا، وتقول إن هذه التقارير "شائعة لا أساس لها".

هذا وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن مصدر حكومي أن سيول تفكر في إرسال وفد إلى أوكرانيا يضم عسكريين من الاستخبارات لمراقبة انتشار القوات الكورية الشمالية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في رسالة فيديو: "إذا كانت كوريا الشمالية قادرة على التدخل في الحرب في أوروبا، فإن الضغط على هذا النظام بالتأكيد ليس كافيا".

وأضاف: "من الواضح أن بيونغ يانغ، مثل موسكو، لا تهتم بالناس ولا تحترم حياة البشر"، محذرا من أنه يجب وقف هذا التوسع في الحرب الروسية.

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي في يونيو، تشمل أيضا تبادل المساعدة في حال تعرض أي منهما لهجوم من دولة أخرى.