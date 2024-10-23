ووفقا للمجلة، قال ترامب خلال محادثة خاصة في البيت الأبيض عندما كان رئيسًا: "أنا بحاجة إلى نوع الجنرالات الذين كان لديهم هتلر، الأشخاص الذين كانوا مخلصين له تماما، ويتبعون الأوامر".

وأفادت تقارير بأن ترامب أدلى بتصريحات مماثلة بشأن أدولف هتلر وجنرالاته كما ذكر كتاب نُشر في عام 2022 أن ترامب قال لرئيس أركانه آنذاك، جون كيلي، "لماذا لا يمكنك أن تكون مثل الجنرالات الألمان؟".

وتم الإبلاغ عن تصريحات ترامب عندما كان رئيسًا في كتاب "المقسم: ترامب في البيت الأبيض"، للصحفيين بيتر بيكر وسوزان جلاسر.

وعندما سألت مجلة "ذا أتلانتيك" كيلي مؤخرًا عن هذا التصريح، أكد الجنرال البحري المتقاعد ذلك، وقال كيلي للمجلة وهو يروي تلك اللحظة: "هل تقصد جنرالات بسمارك؟"

وأضاف: "أعني، كنت أعلم أنه لا يعرف من هو بسمارك، أو عن الحرب الفرنسية البروسية. قلت له: "هل تقصد جنرالات القيصر؟ بالتأكيد لا يمكنك أن تقصد جنرالات هتلر؟" فقال: "نعم، نعم، جنرالات هتلر". أوضحت له أن روميل اضطر إلى الانتحار بعد مشاركته في مؤامرة ضد هتلر".

في المقابل، قال أليكس فايفر، مستشار حملة ترامب: "هذا غير صحيح على الإطلاق لم يقل الرئيس ترامب هذا مطلقا".

وعرضت المجلة سلسلة من القصص لتوضيح آراء ترامب بشأن الجيش ورغباته في كيفية أدائه تحت قيادته بالإضافة إلى سرد تأملات الرئيس السابق حول ولاء الجنرالات النازيين.

وذكرت أتلانتيك أيضًا أن ترامب كان غاضبًا عندما قيل له كم تكلف جنازة جندية بعد أن تطوع بدفعها، وأشارت إلى أن ترامب أخبر عائلة الجندية فانيسا جيلين في فورت هود، التي تعرضت للضرب حتى الموت بمطرقة في غرفة الأسلحة حيث كانت تعمل، أنه سيدفع تكاليف الجنازة لكنه لم يدفعها عندما علم أن قيمتها 60 ألف دولار، وذلك نقلا عن شخصين حضرا الاجتماع وملاحظات شخص ما في الاجتماع.

وأمر ترامب رئيس أركانه آنذاك مارك ميدوز بعدم دفع فاتورة الجنازة، وفي وقت لاحق، ورد أن ترامب قال: "الناس الفاسقون يحاولون خداعي".

في المقابل، قال فايفر إنها "كذبة فظيعة من مجلة أتلانتيك قبل أسبوعين من الانتخابات، الرئيس دونالد ترامب لم يقل ذلك أبدا".