وتجمع القمة 24 رئيس دولة وحكومة، ويرى بوتين أن هذه القمة جزء من مبادرة لإنشاء نظام عالمي جديد ينهي هيمنة الولايات المتحدة.

ومن بين الضيوف البارزين الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما سيشارك ممثلون من 32 دولة.

وانضم إلى الدول الأعضاء الأصلية في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كل من الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، وغيرها. ولم يتضح بعد وضع السعودية.

وأعلنت روسيا، التي ترأس المجموعة حاليا، أنه سيجري قبول السعودية كدولة عضو مع بداية العام المقبل، لكن لم يصدر تأكيد من الرياض، وستكون السعودية ممثلة في القمة بوزير خارجيتها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وضع السعودية سيتضح خلال القمة.

وتحدث بوتين قبل القمة عن أن أحد الأهداف الرئيسية سيكون تعزيز التعاون المالي وتوفير بديل لشبكة سويفت، التي يجري من خلالها معالجة المدفوعات الدولية. حيث تم حظر العديد من البنوك الروسية من الشبكة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

كما أن فكرة إنشاء بنك مشترك مدرجة على جدول أعمال مجموعة بريكس.