وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي في موسكو إنه في نهاية قمة البريكس في قازان "ستعقد سبعة لقاءات ثنائية" من بينها لقاء "مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها أنطونيو غوتيريش إلى روسيا منذ 26 أبريل 2022.

وقد التقى حينها فلاديمير بوتين في موسكو الذي أخبره أنه يؤمن بنتيجة "إيجابية" للمفاوضات مع أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أوقفت موسكو وكييف جميع المفاوضات الرسمية، ويبدو أن مواقفهما غير قابلة للتوفيق.

على هامش القمة الروسية، سيجري فلاديمير بوتين حوالى خمسة عشر اجتماعا ثنائيا، تشمل نظراءه الصيني شي جينبينغ والجنوب إفريقي سيريل رامابوزا والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بزشكيان والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وحدّ الرئيس الروسي من تنقلاته الدولية بعد صدور مذكرة توقيف في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 للاشتباه في ضلوعه في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، وهي اتهامات أنكرتها موسكو بشدة.

وتغيّب الرئيس الروسي عن قمة البريكس السابقة في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023، ثم قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر من العام نفسه.

وأعلن الجمعة أنه لن يسافر إلى ريو دي جانيرو في البرازيل يومي 18 و19 نوفمبر لحضور قمة مجموعة العشرين.