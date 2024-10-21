ويشتبه بأن الموقوفين صوروا قواعد عسكرية ومواقع استراتيجية حول إسرائيل وجمعوا معلومات حولها بما في ذلك مواقع استهدفتها إيران خلال ضرباتها على إسرائيل.

وسيقدم المدعي العام لائحة اتهام ضد السبعة، الذين تعود أصولهم جميعهم إلى دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، وصدر عن مكتب المدعي العام أن هذه من أخطر القضايا التي يتم التحقيق فيها بالسنوات الأخيرة.

وكانت إسرائيل أعلنت في أوقات سابقة اعتقال مواطنين إسرائيليين بزعم أن "إيران جندتهم" لارتكاب اغتيالات، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من أكتوبر الجاري توقيف إسرائيلي جندته إيران لاغتيال شخصية كبيرة مقابل 100 ألف دولار.

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المعتقل هو فلاديمير فارهوفسكي، ويبلغ من العمر 35 عاما، وهو من سكان بيتح تكفا.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله إثر الاشتباه بتعاونه مع عملاء المخابرات الإيرانية، موضحة أنه خطط لاغتيال الشخصية الإسرائيلية البارزة مقابل 100 ألف دولار.

وقبله، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل مثيرة عن موتي مامان، الرجل السبعيني الذي تقول إسرائيل إن إيران جندته لاغتيال مسؤولين بارزين في إسرائيل، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الخميس، فقد "جندت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات".