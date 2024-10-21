وقالت سارة نتنياهو، في أول تعقيب لها على هجوم المسيرة في قيسارية، إن هجوم المسيرة "محاولة لاغتيالي أنا وزوجي، هذا ليس فقط اعتداء على شخصَينا بل على إسرائيل وشعبها أيضا".

وكان مبنى في قيسارية أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي.

وذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة مفخخة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في وقت سابق أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو أكد أن طائرة مسيرة أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".