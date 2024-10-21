وقال أوستن على منصة إكس "أعود إلى أوكرانيا للمرة الرابعة كوزير للدفاع، لإظهار أنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يواصلان دعم أوكرانيا".

وسيلتقي أوستن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، وفقا لشبكة سي إن إن.

وسيتطرّق معهما إلى مسألة طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي النقطة الأولى في الخطة التي عرضها زيلينسكي على حلفائه من أجل تحقيق "النصر" على روسيا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتأتي زيارة أوستن قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تعد حاسمة بالنسبة إلى كييف، خصوصا في ظل تشكيك المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وتواصل كييف المطالبة منذ أشهر بالسماح لها باستخدام الصواريخ البعيدة المدى التي زودتها بها دول غربية، لضرب عمق الأراضي الروسية، وهي أيضا من النقاط الرئيسية في "خطة النصر". لكن دولا عدة أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الى الآن التجاوب مع هذا الطلب خشية من التصعيد مع موسكو.