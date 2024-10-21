تفصيلا، قال شهود من رويترز إنه تم سماع دوي انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد أقل من 3 ساعات على هجوم جوي روسي على المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي جديد خلال الليل استهدف المدينة.

وفي ثالث موجة على الأقل من الهجمات التي وقعت خلال الليل، سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة دنيبروفسكي في كييف.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق تلغرام إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يتسبب سقوط الحطام في حدوث أي أضرار أو إصابات.

انقطاع الكهرباء في خاركيف

وفي خاركيف، أصيب 12 شخصا على الأقل مساء الأحد في ضربات روسية على خاركيف، ما تسبب بانقطاعات للكهرباء في هذه المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة والسلطات المحلية.

ويأتي هذا القصف في وقت تخشى السلطات الأوكرانية من بدء حملة هجمات روسية جديدة على البنية التحتية المدنية للطاقة في البلاد، كما حدث في شتاء 2022 و2023.

وقالت الشرطة في بيان على تلغرام "حوالى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، قصف الروس 3 أحياء في خاركيف، وأصيب 12 مدنيا".

ووفقا للمصدر نفسه، "تضررت مجمعات سكنية ومرائب ومحطات وقود ومنازل وسيارات" فيما يعمل عمال الإنقاذ في المواقع المتضررة.

وكانت الشرطة الأوكرانية قالت في وقت سابق إنه "بسبب ضربات العدو، انقطعت الكهرباء في بعض أجزاء المدينة"، دون تحديد عدد المنازل المتضررة من انقطاع التيار.

وأكد كل من حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف وعمدة المدينة الكبيرة إيغور تيريخوف على تلغرام أن ثمة انقطاعا للتيار الكهربائي في "جزء" من المدينة.

ولم يقدم أي من المسؤولين تفاصيل عن مدى الضرر بالضبط، ولم يحددا البنية التحتية للطاقة التي تضررت.

تُعدّ خاركيف، التي تبعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا هدفا منتظما للنيران الروسية.

في كريفي ريغ، أدت ضربة صاروخية إلى إصابة 3 أشخاص خلال الليل وإلحاق أضرار بمساكن، وفق ما ذكر عمدة المدينة أوليكساندر فيلكول.

أما على الجانب الآخر من الجبهة، فقد أصيب شخصان في غارات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية، وفقا لحاكمها فياتشيسلاف غلادكوف الذي أفاد بأضرار لحقت ببنية تحتية مدنية.