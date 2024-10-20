فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في تسريب وثائق استخباراتية سرية تتضمن تقييما لشكل الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وتدور الوثائق حول الأنشطة العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في قواعد سلاح الجو مؤخرا.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن التسريب المزعوم مثير للقلق للغاية لكنه لا يعتقد أنه سيؤثر على الخطط العملياتية لإسرائيل ضد إيران.
كما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على علم بالتسريب المزعوم وتأخذه على محمل الجد".
فكيف ستتعاطى إسرائيل مع تسريب وثائق بشأن خطط الرد على إيران؟
في هذا الصدد، قال المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه العاد في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":
- بشكل عام، الوثائق تصف استعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران، وهذه أمور يعرفها الجميع.
- الوثائق لا تحتوي على تفاصيل أو صورة شاملة عن أهداف الهجوم، بل تحضيرات عامة للقوات الجوية الإسرائيلية.
- كل ما نشر في هذه التسريبات أمور معروفة ولا يتضمن أي شيء سري للغاية.
- السؤال هو هل كان التسريب مقصودا؟
- ليس من المستبعد أن يكون التسريب متعمدا من البنتاغون نفسه.
- العلاقات بين واشنطن وتل أبيب سيئة، ونتنياهو اختلف كثيرا مع بايدن أكثر من أي رئيس أميركي آخر.
- لإسرائيل مخططات كثيرة بالنسبة لإيران، وفي الأيام المقبلة سنشاهد النتائج.
- إسرائيل وعدت بمعاقبة إيران على الهجوم الذي كان في بداية شهر أكتوبر.