وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن البالونات المحملة بالنفايات عبرت الحدود بين ليل السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأن الأشياء التي سقطت كانت نفايات منزلية مثل الورق والبلاستيك، ولم تتضمن أي مواد خطرة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من غير الضروري أن يتطابق عدد الأشياء التي سقطت مع عدد البالونات، حيث يحتوي كل بالون، الذي يتراوح قطره من حوالي 2 إلى 3 أمتار وطوله من 3 إلى 4 أمتار، عادة على عدة أكياس أصغر.

ومنذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 5 لاف بالون قمامة باتجاه كوريا الجنوبية، ردا على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي أرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون في الجنوب.

والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت كوريا الشمالية مؤخرا نشر 250 منصة إطلاق صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.

وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية على طول الحدود كما علّقت بالكامل الاتفاق العسكري الذي يهدف إلى الحد من التوترات، واستأنفت التدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية وبالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.